5 ملايين جنيه تفصل الأهلي عن صفقته الخامسة

وتابع "الأهلي رفض طلبات الانتاج الحربي المبالغ فيها من وجه نظر مسؤولو القلعة الحمراء وينتظر رد النادي العسكري وفي حالة الموافقة سيتم حسم الصفقة غداً".".

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لمصراوي إن الأهلي تحدث بشكل رسمي لضم لاعبه السابق من الإنتاج الحربي خلال الفترة الجارية.

محمد يوسف

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