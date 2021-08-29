5 ملايين جنيه تفصل الأهلي عن صفقته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد مصدر أن نادي الانتاج الحربي ١٠ مليون جنيه لبيع مصطفى البدري للنادي الأهلي خلال الفترة الجارية فيما عرض النادي الأحمر ٥ مليون جنيه لضم اللاعب .
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لمصراوي إن الأهلي تحدث بشكل رسمي لضم لاعبه السابق من الإنتاج الحربي خلال الفترة الجارية.
وتابع "الأهلي رفض طلبات الانتاج الحربي المبالغ فيها من وجه نظر مسؤولو القلعة الحمراء وينتظر رد النادي العسكري وفي حالة الموافقة سيتم حسم الصفقة غداً".".
وتعاقد الأهلي مع كريم فؤاد ظهير أيمن إنبي السابق وحسام حسن من نادي سموحة والثنائي الأجنبي بيرسي تاو ولويس ميكيسون.