مصدر لمصراوي: موسيماني أخطر الخطيب بخطته للموسم الجديد قبل الإجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أخطر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة بكل ما يحتاجه خلال المرحلة المقبلة.

وحصل الفريق وكذلك الجهاز الفني على إجازة بعد انتهاء مباريات الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "موسيماني غادر لجنوب أفريقيا من أجل زيارة أسرته وقضاء إجازة قصيرة قبل الاستعداد للمرحلة المقبلة، والخطيب وافق على الإجازة بعد الموسم الشاق".

وتابع "موسيماني ناقش كل التفاصيل المتعلقة بالموسم الجديد مع محمود الخطيب قبل رحلته لجنوب أفريقيا".

واستمر "موسيماني أخطر الخطيب بالصفقات التي يريدها وكذلك باللاعبين الذي من المقرر أن يتم إعارتهم أو بيعهم بشكل نهائي".

وواصل "التواصل بين الخطيب وموسيماني مستمر فيما يخص اللاعبين الذين من المفترض خروجهم للإعارة والعروض التي تأتي للاعبين في تلك المرحلة".

واختتم "موسيماني سيعود نهاية الأسبوع من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة".

وتعاقد الأهلي مؤخراً مع بيرسي تاو وميكيسون وكريم فؤاد وكذلك حسام حسن.