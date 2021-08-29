تقارير: صفقة الكرتي قد تتحول من الزمالك إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زعمت تقارير مغربية اليوم الأحد، أن نادي بيراميدز دخل على خط المفاوضات مع وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" المغربية، فإن بيراميدز دخل في منافسة مع الزمالك لضم اللاعب المغربي".

وأوضحت –بحسب مصادر لها- أن الساعات القليلة القادمة، قد تشهد تغييرا بشأن وجهة الكرتي القادمة من الزمالك إلى بيراميدز.

وكانت تقارير في الصحافة المغربية قد أشارت إلى اهتمام كبير من جانب الزمالك بالتعاقد مع الكرتي لتدعيم الصفوف البيضاء في الموسم الجديد على أن يدخل المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك في صفقة تبادلية.

وأكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، في تصريحات سابقة، أن نادي الزمالك طلب الحصول على خدمات وليد الكرتي لاعب الفريق، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.. طالع مزيد من التفاصيل