وصول كرستيانو يعجل بخروج أحمد ديالو من مانشستر يونايتد

عجل وصول كرستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وقبله جادون سانشو، خروج الشاب الإيفواري “أحمد ديالو” من النادي هذا الصيف، والقريب من الانتقال إلى فريق فينورد الهولندي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

رأى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا طريقه إلى الفريق الأول للشياطين الحمر مليئاً بالأشواك من خلال وصول جادون سانشو، بالإضافة إلى العدد الكبير الحالي من المهاجمين المتاحين لأولي جونار سولشاير، ابرزهم كرستيانو رونالدو.

وسيضطر ديالو إلى الخروج على سبيل الإعارة لكسب الدقائق التي يتوق إليها، ويبدو الجناح الإيفواري الآن، قريباً من إكمال انتقاله لموسم كامل إلى عملاق الدوري الهولندي فينورد، وفقاً لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو.

وأكد سولشاير بنفسه أن نجم أتالانتا السابق سيغادر أولد ترافورد هذا الصيف، ملمحًا إلى أن مانشستر يونايتد قد وافق بالفعل على صفقة مبدئية مع نادٍ آخر.

وقال سولشاير: “نعم، أفعل (أتوقع منه الخروج على سبيل الإعارة). لم يتم التوقيع بنسبة 100٪ لكننا وافقنا”.

وأضاف “لست مضطرًا إلى تحديد أي فريق هو حتى الآن، لكننا وجدنا مكانًا يشعر أحمد بالإثارة تجاهه ونشعر بالإثارة تجاهه”.

الصفقة مع فينوورد هي الآن في مراحلها النهائية، وستشهد منح ديالو الفرصة لإظهار ما يمكنه القيام به على مستوى رفيع في هولندا.

ووقع اللاعب الإيفواري مع مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي 2021، وتم وضع توقعات كبيرة على الفور على أكتاف النجم الصاعد.

تألق في فريق تحت 23 عامًا، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات، مما يدل على أن لديه القدرة على الصعود إلى الفريق الأول.

وخاض ديالو ثماني مباريات مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، حتى أنه سجل في الدوري الأوروبي ضد العملاق الايطالي ميلان، ومع ذلك، فإن فرصه في إضافة هذا العدد محدودة للغاية في الوقت الحالي، بعد وصول سانشو والتوقيع المفاجئ مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.