صفقات بايرن ميونخ | النمساوي سابيتزر يلتحق بجوليان نايجلسمان في آليانز أرينا

توصل بايرن ميونخ الألماني، إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب خط وسط لايبزيج النمساوي “مارسيل سابيتزر” خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليغير لاعب خط الوسط الوجهة من ريد بول أرينا، إلى أليانز أرينا على خطى مدربه السابق جوليان نايجلسمان.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا السنة الأخيرة من عقده مع ريد بول لايبزيج، وبمجرد أن سجل بايرن اهتمامه به، أوضح سابيتزر أنه يريد أن يحقق رغبته في الانضمام إلى الفريق الذي كان يشجعه عندما كان طفلاً.

وكان الاتفاق على الشروط الشخصية بين بايرن وسابيتزر منتهياً منذ فترة بين الطرفين، قبل أن يجد الفريقان أخيرًا أرضية وسط بشأن رسوم الانتقال، وفقاً لقناة “سبورت 1” الألمانية.

أجرى بايرن ولايبزيج محادثات خلال الـ 48 ساعة الماضية، واتفقا على رسوم تبلغ حوالي 16 مليون يورو (13.7 مليون جنيه إسترليني)، ومن المتوقع الآن تسريع الأمور قبل إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 بأقل من 72 ساعة.

بالنسبة إلى سابيتسر، هذه ليست فقط فرصة للعب للفريق الذي كان يدعمه عندما كان طفلاً، ولكن النمساوي أيضًا سوف يجتمع مع مدرب لايبزيج السابق جوليان نايجلسمان، الذي تولى المسؤولية في ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.

وحضي سابيتزر بأفضل الفترات في حياته المهنية مع مدرب بايرن ميونخ الحالي، وأسفر موسم 2019/20 عن توقيعه 16 هدفًا و 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، قبل أن يتبعه بتسجيل سبعة أهداف و 9 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي 2020/21.

ومن المقرر الآن أن يصبح سابيتزر رابع صفقات بايرن ميونخ في عهد جوليان ناجيلسمان، بعد زميله في لايبزيج “دايوت أوبيكانو” والانتقالات الحرة “عمر ريتشاردز” و “سفين أولريتش” الذين حسما انتقالهما إلى بطل ألمانيا في الميركاتو الصيفي الحالي.