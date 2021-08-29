الميركاتو الصيفي 2021 | إيليكس موريبا يختار لايبزيج على حساب توتنهام للهروب من سجن برشلونة

قرر نجم برشلونة الصاعد “ايليكس موريبا” الانضمام إلى ريد بول لايبزيج الألماني خلال الميركاتو الصيفي 2021 بدلاً من توتنهام الانجليزي في هدفه الأول المتمثل في الهروب من سجن النادي الكتالوني.

وتم نفي اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في كامب نو بعد رفضه تمديد عقده، الذي لم يتبقى منه سوى عام واحد، مع اهتمام مجموعة كبيرة من أكبر الفرق في أوروبا بخدماته، إلا أن لايبزيج، الأقرب على ما يبدو.

وقرر الشاب إيليكس موريبا مؤخراً تمثيل منتخب غينيا بدلاً من اسبانيا بسبب المضايقات والعنصرية التي تعرض لها من قبل جماهير برشلونة وإدارة النادي بسبب رفضه التجديد مع النادي.

وكان توتنهام يضغط بقوة أكثر من بقية فرق النخبة في إنجلترا من أجل موريبا، ولكن ووفقًا لما قاله “ماكس بيليفيلد” من “سكاي سبورتس ألمانيا” أبلغهم ايليكس أنه يخطط لنقل مواهبه إلى الدوري الألماني بدلاً من الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

من الواضح أن لايبزيغ تتقدم الآن في السباق للحصول على توقيع إيليكس، لكن كل الأمور ستتعلق بما إذا كان الجانب الألماني سيختار أو لا، تلبية السعر المطلوب من برشلونة الذي يبلغ حوالي 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني).

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن عرض لايبزيج الافتتاحي بلغ حوالي 6 ملايين يورو (5 ملايين جنيه إسترليني) ولم يتم زيادته بعد، على الرغم من أنهم قد يكونون أكثر استعدادًا للقيام بذلك بمجرد أن ينتقل مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ.

أخبر المقربين من إيليكس موريبا أيضًا برشلونة أنهم يريدون الذهاب إلى لايبزيج، مما يضغط على المسؤولين في كامب نو، للتوصل إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال قبل أن ينتهي الميركاتو الصيفي 2021 في غضون 48 ساعة.

ويأمل برشلونة في بيع موريبا في الأيام المقبلة لأنهم يدركون جيدًا أنه على بعد 12 شهرًا من المغادرة مجانًا، لكنهم مصممون على دفع رسوم كبيرة للاعب يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في اللعبة.