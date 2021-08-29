تغيرات عديدة في ملاعب التصفيات الآسيوية من تصفيات كأس العالم 2022 بسبب كورونا

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شهدت التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المزيد من التغييرات في الملاعب المحتضنة لمباريات الجولة الأولى من الدور النهائي، مع تأكيد قطر على أنها مكان محايد لثلاث تصفيات في فترة التوقف الدولية الأولى في سبتمبر.
وكانت الصين قد غيرت بالفعل مباراتها في المجموعة الثانية ضد اليابان إلى قطر لأسباب السفر، وقبل تلك المباراة، سيواجهون أستراليا في قطر أيضاً في تاربخ 2 سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، ولدواعي أمنية وليس لأسباب احترازات كورونا، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن استاد خليفة في الدوحة سيكون مكان لمنافسات مباراة المجموعة الأولى حامية الوطيس بين العراق وإيران، والمقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر.
سوريا لديها أيضًا مشاكل أمنية حول الاستضافة، حيث تم اختيار عمان عاصمة الأردن، كمكان لمواجهة سوريا على أرضها ضد الإمارات العربية المتحدة.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه لا يتوقع أي تغييرات أخرى في الملاعب في الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر.
ووافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل منفصل على أن الاتحاد الكوري لكرة القدم يمكنه عكس ترتيب مباراة المجموعة الأولى مع لبنان.
وستقام المباراة الأولى بين الفريقين، المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر، على ملعب كأس العالم في سيول، قبل أن يستضيف لبنان فريق محاربي تايغوك في 27 يناير 2022.
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