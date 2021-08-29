ماذا قال مورينيو عن انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد ؟

ألقى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد “جوزيه مورينيو”، الضوء على ما يعتقده بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد بعد أن أكد الشياطين الحمر رسمياً، التوصل لاتفاق لإعادة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

في زوبعة لمدة 24 ساعة لرونالدو وكلا ناديي مانشستر، بدا أن النجم البرتغالي كان في الأصل متجهًا نحو انتقال مثير للجدل إلى غريم مانشستر يونايتد الشرس وجيرانه الصاخبين مانشستر سيتي، قبل أن يتسبب تغيير مفاجئ في العودة مرة أخرى إلى أولد ترافورد.

وبينما تناثرت صور رونالدو وهو يستقل طائرته الخاصة في تورينو على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن لدى سوى عدد قليل جدًا من الناس أي فكرة عن مستقبله.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى أرض لشبونة، أصبح كل شيء أكثر وضوحًا حيث أعلن النادي نفسه أن مانشستر يونايتد قام بانقلاب انتقال مذهل لضمان توقيع رونالدو مرة أخرى.

مورينيو: “الصفقة مثالية إذا كان الجميع سعداء “.

زعم مورينيو، الذي تولى مسؤولية أول مباراة في الدوري الإيطالي بصفته مدربًا لروما، أنه سعيد لكل مشارك في الصفقة لإعادة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، بما في ذلك وكيل اللاعب خورخي مينديز – الذي يمثل أيضًا مورينيو نفسه.

وكشف مدرب مانشستر يونايتد السابق في مؤتمره الصحفي الأخير: “ما يمكنني قوله بالأساس، إنه انتقال منطقي. إذا كان يوفنتوس سعيدًا، وإذا كان رونالدو سعيدًا ومانشستر يونايتد سعيدًا، فهذه صفقة مثالية.”

وأضاف مورينيو “ليست هناك حاجة للحديث عن رونالدو. لقد كتب التاريخ على مدار العشرين عامًا الماضية. ليس لدي أي شيء للتعليق عليه “.

يعرف مورينيو ورونالدو بعضهما البعض جيدًا، بعد قضاء ثلاث سنوات معًا في ريال مدريد، على الرغم من وجود علامات استفهام حول مدى نجاح الثنائي بالفعل، حيث ساد التوتر، علاقتهما في بعض الأحيان، قبل أن تعود المياه إلى مجراها بفضل خورخي مينديز كذلك.