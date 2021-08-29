«لو هتتكلمي معايا بالطريقة دي أنا همشي وأسيب البرنامج».. نجم الزمالك السابق ينسحب من الاستوديو على الهواء بسبب مي حلمي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد برنامج "الحكم"، والذي تقدمه الإعلامية مي حلمي، انسحاب نجم نادي الزمالك السابق، أحمد صالح، من البرنامج اعتراضاً على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة، بشأن احتفالية الفارس الأبيض بالتتويج بدرع الدوري المصري الممتاز وأزمة قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد.

وخلال الحلقة، تطرقت مي حلمي مع أحمد صالح خلال استضافتها له في البرنامج، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، للحديث عن ما بدر من شيكابالا خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الممتاز، في إشارة منها إلى تفاعل قائد الفريق مع سب جمهور الزمالك لجمهور الأهلي.

وطالب صالح بالحديث عن الواقعة الأخيرة التي حدثت خلال احتفالات درع الدوري أولاً، قبل الحديث عما فعله شيكابالا، إلا أن الإعلامية رفضت هذا.

كما تحدثت مي حلمي مع صالح بطريقة اعتبرها لاعب الزمالك السابق أنها "غير مناسبة"، وهو الأمر الذي دفعه لترك البرنامج.

وقال صالح للإعلامية: "لو هتتكلمي معايا بالطريقة دي أنا ممكن أمشي وأسيب البرنامج"، لترد مي حلمي على نجم الزمالك قائلة: "معنديش اي مشاكل أقفل الحلقة حالاً".

يشار إلى أن شيكابالا أثار جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعدما احتفل بطريقة غير لائقة مع جماهير الزمالك بتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الأبيض على فريق الانتاج الحربي.

وخلال مباراة تسليم درع الدوري أمام البنك الأهلي، دخل شيكابالا في أزمة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شئون اتحاد الكرة المصري، وهو ما قد يسفر عنه عقوبات مغلظة خلال الأيام القليلة المقبلة.