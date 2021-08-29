شكرا لقرائتكم خبر عن ملك عبد الشافى تحتل المركز الثامن بنهائى السباحة فى بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ملك عبد الشافى لاعبة منتخب السباحة البارالمبى المركز الثامن فى ترتيب منافسات 100 م صدر، الفئة الطبية sB7 بزمن قدره 2:14.68 دقيقة بمنافسات الدور النهائي.

وتأهلت المصرية ملك حسين عبد الشافي لدور التصفيات النهائية بعد احتلالها المركز الثامن في الترتيب النهائي لسباق 100 متر صدر SB4 في منافسات السباحة للسيدات بزمن قدره دقيقتين و13.27 ثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والمقامة في الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل في اليابان.

فيما ودع البطل المصري زياد كحيل البطولة، بعدما فشل في التأهل إلى النهائي بعد احتلاله المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي لسباق 100 متر صدر SB4 ضمن منافسات السباحة بزمن قدره دقيقة و59.02 ثانية.