الامارات | "الدقائق المزعجة" تُحرج موسيماني أمام إدارة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الدقائق المزعجة" تُحرج موسيماني أمام إدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر قريبة الصلة من الأهلي المصري، أن إدارة النادي عقدت اجتماعاً مع مدربه الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، تم خلاله توجيه اللوم للمدرب على طريقة إدارته للمباريات المحلية والتي كلفت الفريق عدم الفوز في 11 مباراة بسبب استقبال اهداف بعد الدقيقة 80.

وضرب مسؤولو الأهلي نماذج على الأهداف التي استقبلها الفريق في تلك الدقائق وأبرزها في مباريات بيراميدز والجونة ذهابا وإيابا وغزل المحلة والإسماعيلي والإنتاج الحربي.

ورصدت إدارة الأهلي عدم استقرار المدرب على تشكيلة ثابتة خصوصا في المباريات الأخيرة فيما يتعلق برباعي خط الدفاعي وقلبي خط الوسط، وهو الأمر الذي أثر سلبا على حالة التجانس بين اللاعبين في المناطق الدفاعية.

وكان من أبرز ما عابت عليه إدارة الأهلي مدربها التغيرات التي كان يُجريها في الشوط الثاني والتي لم تُحقق الإضافة الفنية وتطور من أداء الفريق بل ما حدث كان هو العكس، "بحسب وجهة نظر الإدارة"، حيث كان الأداء في تراجع بسبب تلك التغيرات.

ووعد المدرب الجنوبي الافريقي بتلافي تلك الأخطاء، والعمل على علاجها في المرحلة المقبلة.

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