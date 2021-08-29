الامارات | محمد عبدالله سفيراً للجنة الأولمبية الكرواتية في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالله سفيراً للجنة الأولمبية الكرواتية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أختار مجلس مدينة اسبلت الرياضي الكرواتية، الإماراتي محمد عبدالله ممثلاً له في الامارات ومنطقة الشرق الأوسط، لتسهيل مهمة الاتحادات الرياضية في الإمارات والشرق الأوسط للتواصل مع الأندية المتواجدة في كرواتيا، و تختص المدينة الكرواتية الشهيرة في تأهيل الأبطال والنجوم في مختلف الألعاب الأولمبية.

وأكد الإماراتي محمد عبدالله، لـ "الإمارات اليوم"، أن الغرض من الاتفاقية هو اختيار 3 أو 4 اتحادات رياضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل العمل معهم ونحضر مدربين متخصصين، من أجل تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بما يملكون من خبرات وتقنيات حديثة تساعد على تطوير اللاعبين وتأهيلهم للبطولات العالمية.

وقد سبق لمحمد عبدالله، العمل تنفيذي علاقات خارجية لمكتب الأمين العام في اللجنة الأولمبية الوطنية وقد تم اختياره منذ شهرين ليكون سفيراً للجنة الاولمبية الكرواتية في الشرق الأوسط بتكليف من رئيس الوزراء الكرواتي السابق رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، وهو ما أهله للتواجد في مدينة اسبلت والتواجد مع عمدة المدينة لعقد هذه التوأمة التي تهدف إلى تطوير الرياضة الإماراتية خاصة بعد المشاركة الأخيرة في طوكيو، وتغير الطموح في المستقبل.

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