الامارات | خلافات في اتحاد الكرة المصري حول عقوبة شيكابالا.. والأهلي ينتظر

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في اتحاد الكرة المصري حول عقوبة شيكابالا.. والأهلي ينتظر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سادت حالة من الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، حول العقوبة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، في حق لاعب وقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتزعم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، أحمد مجاهد، الجبهة التي تطالب بتطبيق اللائحة على اللاعب والخاصة بشطبه من سجلات اتحاد الكرة، نظرا لقيامه بالتهجم على رئيس الاتحاد، فيما تُطالب أصوات أخرى أن تقتصر العقوبة على إيقاف اللاعب لمدة موسم واحد.

وبحسب تقارير إعلامية في مصر، فإن اتحاد الكرة يخشى تطبيق أي من العقوبتين خوفا من ردود فعل جماهير نادي الزمالك ضد الاتحاد ورئيسه، في الوقت الذي تدخل فيه رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك في محاولة لتخفيف العقوبة ضد شيكابالا مع الوعد بأن يُقدم اللاعب اعتذاراً علنيا لرئيس اتحاد الكرة عما بدر منه خلال مراسم تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولازال الأهلي يترقب موقف اتحاد الكرة من عقوبة شيكابالا، اذ أكدت مصادر قريبة الصلة من إدارة النادي الأهلي، أن الإدارة تنتظر العقوبة التي سيتم الإعلان عنها في حق قائد الزمالك، وإذا لم يري مسؤولو القلعة الحمراء أن العقوبة مرضية بالنسبة لهم سيتم التقدم بشكوى ضد اللاعب بعد أن تجاوز في حق جماهير الأهلي في فيديوهات تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز فريقه على الإنتاج الحربي، في الجولة قبل الأخيرة وإعلان فوز الزمالك بلقب الدوري.

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