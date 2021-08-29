«أنا في حالة ذهول».. المصري «حمدتو» ينال إشادة دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في التنس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، عن إعجابه بأداء لاعب تنس الطاولة المصري، إبراهيم حمدتو، والذي تواجد خلال منافسات الألعاب البارالمبية ”طوكيو2020“.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، نشر دجوكوفيتش فيديو لحمدتو، أثناء مشاركة الأخيرة في الألعاب البارالمبية.

وكتب نجم التنس العالمي تعليقاً على الفيديو، حيث قال: ”رائع.. أنا في حالة ذهول“.

ونال حمدتو إشادة العديد من الرياضيين حول العالم، أثناء مشاركته الثانية على التوالي في الألعاب البارالمبية في منافسات تنس الطاولة، رغم صعوبة المهمة، نظرًا لفقدان البطل ذراعيه ومنافسته لأبطال العالم للعبة بالفم.

وفي وقت سابق، كتب الحساب الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية عبر ”تويتر“: ”فقط بالدورة البارالمبية، اللاعب المصري إبراهيم حمدتو، يلهم الجميع حول العالم.. بعدما فقد ذراعيه إثر حادث، يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه“.

يشار إلى أن حمدتو تعرض لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره، أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه رغم ذلك تمكن من احتراف لعبة تنس الطاولة.

وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين، ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

واشتهر حمدتو بأنه أول لاعب في تاريخ دورة الألعاب البارالمبية، يمارس رياضة كرة الطاولة مستخدمًا أسنانه، كما نال الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في عام 2013.