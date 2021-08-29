كمين في شبراخيت.. مترجم موسيماني يعلن القبض على مخترق حسابه على «فيس بوك».. ويكشف عن مفاجأة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عمر محب، مترجم المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن نجاح أجهزة الأمن في إلقاء القبض على مخترق حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بمدينة شِبراخيت بمحافظة البحيرة .

وتعرض الحساب الخاص بمحب على موقع "فيس بوك" للإختراق، حيث قام المقرصن بنشر منشور يحتوى على اتهامات ومعلومات غير حقيقية مدعياً استقالة مترجم موسيماني.

ووقام محب بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بـ "فيس بوك"، أعلن خلاله أن المتهم اعترف خلال التحقيقات باختراق حساب وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز ونشر نفس المحتوى على صفحته.

وكان الحساب الخاص لخالد عبد العزيز بموقع "فيس بوك" قد تعرض للإختراق في وقت سابق، حيث قام المقرصن بنشر محتوى تضمن معلومات غير صحيحة، قبل أن يستيعد الوزير الحساب ويتقدم ببلاغ .

وأكد محب أن المتهم "اعترف باخترق حسابات 2104 حساب سابق، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية، ثم جددت له 15 يومًا".