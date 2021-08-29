شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر من أستونيا فى نصف نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة مباراته فى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة 3x3 لصالح منتخب أستونيا ظهر اليوم الأحد بنتيجة 11/16. وتمكن لاعبو المنتخب المصري من حصد بطاقة التأهل لدور نصف نهائي المسابقة بعد الفوز أمس علي منتخب كازاخستان بنتيجة 16/21.

واستطاع منتخب أستونيا الفوز على المنتخب المصري ليتأهل لمواجهة منتخب أمريكا في المباراة النهائية.

فيما تأهل المنتخب المصري لمواجهة منتخب بيلاروسيا في الثانية والربع ظهر اليوم الأحد في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

الجدير بالذكر ان هذه هي الخسارة الأولى لمنتخب مصر في البطولة بعد تجاوز دور المجموعات بدون أي هزيمة والفوز في دور ربع النهائي.

ويضم المنتخب الرباعي عبدالله ناصر و محمود وليد و مؤمن طارق خيري وأحمد ياسر ريحان.