شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف سيكون شكل محمد صلاح ومحترفى الفراعنة فى سينما هوليوود؟..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحد التطبيقات اهتمامات رواد مواقع السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، بفضل قدرته على تحويل صورهم الشخصية إلى صور تشابه نجوم هوليود، وهو ما أثار تساؤل عشاق الساحرة المستديرة عن ما سيكون عليه شكل نجوم الكرة فى حال استخدام صورهم عبر هذا التطبيق، وفى الصور التالية نستعرض صور نجوم مصر المحترفين بشكل تخيلى حول إذا ما أصبحوا نجوم سينمائيين فى أحد الأيام.



احمد حجازى



تريزيجية



كوكا



محمد الننى



محمد صلاح



مصطفى محمد

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني، المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.

وكشف مسئولو منتخب مصر أنه يتم انتظار رد نادي ليفربول النهائي على انضمام محمد صلاح لمعكسر المنتخب المقام حاليًا استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.