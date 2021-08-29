شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط الجزائية تُعطل تجديد أشرف بن شرقى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو نادى الزمالك شوطًا كبيرًا فى المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث توصل الطرفان لاتفاق حول معظم بنود العقد الجديد الذى سيتم إبرامه بين النادى واللاعب، إلا أن بند "الشرط الجزائى" مازال يعطل إتمام التعاقد.

ويرغب أشرف بن شرقى فى تحديد بعض الشروط الجزائية فى تعاقده الجديد مع الزمالك، حتى يضمن اللاعب الحصول على كافة مستحقاته المالية دون تأخير، كما يرغب فى تحديد مبلغ "شرط جزائى" من أول موسم فى تعاقده الجديد، بحيث يلجأ له فى حالة تلقيه عرضًا أو يرغب فى الرحيل عن القلعة البيضاء.

وتسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لعدم تحديد شرط جزائى فى العقد الجديد مع أشرف بن شرقى، كما تتفاوض اللجنة مع اللاعب حول تعديل بعض الشروط الجزائية التى طلب تحديدها فى التعاقد مثل إن العقد يكون منتهى من تلقاء نفسه بين الطرفين فى حالة عدم الحصول على مستحقاته المالية لفترة محددة، وغيرها من الشروط.

وكان محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، كشف أن المغربي أشرف بن شرقى، مستمر معهم لمدة موسم وفقا للعقد، موضحا أنهم يسعون لبقائه 3 مواسم أخرى، خصوصا أن الاتفاق مع اللاعب شبه منتهي.

وقال الإتربي، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك مع الإعلامى محمد أبو العلا، "بدأنا المفاوضات مع بن شرقي للتجديد والأرقام قربت وتوقفنا حتى ينتهي الدوري، وأتوقع أن يوقع للزمالك بعد عودته من المغرب".

وأضاف نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك: "ملف بنشرقي منتهٍ بنسبة 80% وهو من أولوياتنا في الفترة المقبلة بالإضافة للعائدين من الإعارات، وأجلنا الحديث عن أى صفقات في الفترة الماضية؛ بسبب رغبتنا في حسم الدوري وعدم تشتيت اللاعبين".