شكرا لقرائتكم خبر عن نجم التنس العالمي ديوكوفيتش مشيدا بـ"حمدتو": "مذهل.. ومندهش من أدائه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، عن ذهوله من أداء إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية، ونشر ديوكوفيتش فيديو لجانب من مشاركة حمدتـو فى البطولة البارالمبية على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، وحرص على الإشادة به قائلا: "مذهل.. أنا مندهش من أداء إبراهيم حمدتو".



نوفاك ديوكوفيتش على انستجرام

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فى تقريرها عن البطولة البارالمبية، على البطل المصرى إبراهيم حمدتو الذي ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).

ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصري إبراهيم حمدتو بأنه أبهر الجماهير التي تابعته وانه كان مذهلاً رغم خسارته للمباراة.

وانطلقت في 24 أغسطس الجاري منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.