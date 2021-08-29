شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ممثلى الأهلى والزمالك وبيراميدز لاجتماع اتحاد الكرة لحسم شكل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة لحضور أندية الدورى الممتاز لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد، وشكل المسابقة فى ظل الارتباطات الكبيرة للمنتخبات والأندية فى الفترة المقبلة بجانب المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر.

كما وصل هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز لمقر اتحاد الكرة من أجل تمثيل ناديه فى اجتماع لجنة الأندية.

كما وصل لمقر اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لحضور اجتماع الأندية مع الجبلاية.

ويرفض النادى الأهلى فكرة خوض مباريات كأس مصر هذا الموسم منقوصاً من أى لاعبيه، كما يرفض فكرة اللعب كل ثلاثة أيام بشكل مضغوط، فى ظل حالة الإرهاق البدنى المسيطرة على لاعبيه، وأكد مصدر أن الأهلى، ممثلا فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، سيرفض خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة اليوم فكرة التنازل عن المطالب السابقة مهما كانت التوابع.

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اجتماع الأندية اليوم مع اتحاد الكرة ممثلا عن القلعة الحمراء، ويترقب الجهاز الفني للأهلي تحديد مواعيد مباريات كأس مصر من قِبَل اتحاد الكرة، لتحديد موقفه من قبول الجدول أو الاعتراض عليه، وكذلك وضع خطة تحضير الفريق الأحمر للمنافسة على حصد اللقب المحلي، لاسيما بعد خسارة لقب الدوري فى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة لصالح الزمالك.

ويتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراة كل 72 ساعة، كما كان يحدث في مسابقة الدوري، خاصة أن قبول الإدارة الحمراء بذلك تسبب فى إرهاق لاعبيه وتراجع مستواهم البدني نتيجة توالي المباريات دون راحة، وكان نتيجة ذلك فقدان اللقب بعدما وصل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط بنهاية المسابقة، كما يرفض تكرار سيناريو اللعب بدون اللاعبين الدوليين سواء المحليين او الاجانب مثلما حدث فى واقعة اللعب بدون عناصر المنتخب الاوليمبى التى شاركت فى اوليمبياد طوكيو وماترتب عليها من فقدان نقاط مؤثرة فى سباق التنافس على لقب الدوري.

وقرر مجلس الأهلى تفويض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية، اليوم الأحد، وعقد رئيس النادى جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور، بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

وتناقش لجنة اتحاد الكرة مع الأندية 3 تصورات لشكل الدورى الجديد، سيتم طرحها على الأندية فى الاجتماع، ويتمثل التصور الأول فى إقامة مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى من دورين ذهاباً وإياباً، مع ضغط المباريات بشكل كبير، كما حدث فى الموسم الحالى.

أما التصور الثانى فهو إقامة مسابقة الدورى العام من مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، ويتم وضع الأهلى والزمالك على رأس المجموعتين قبل عمل دورة رباعية فى النهاية لحسم اللقب، والتصور الثالث هو إقامة الدورى الجديد من دور واحد فقط على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.وسيتم عرض هذه التصورات على الأندية فى الاجتماع اليوم ، ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل مقترح، لاتخاذ القرار النهائى قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تناقش الجبلاية مع الأندية فى اجتماع اليوم المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية لبطولة كأس مصر هذا الموسم ومناقشة رأى الأندية فى هذه المواعيد قبل اعلانها رسميا.

واستقر اتحاد الكرة على إقامة المباريات المتبقية فى كأس مصر أيام 10 و13 و16 و20 سبتمبر المقبل، وتحديدا عقب انتهاء مباراتىّ منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.ويرغب اتحاد الكرة فى انهاء بطولة الكأس يوم 20 سبتمبر المقبل حال موافقة الأندية على هذه المواعيد، بحيث ينطلق الدورى الجديد أول اكتوبر المقبل.