شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أهلاوى ضد موسيمانى لعدم استعادة أحمد عبد القادر من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الغضب بين جنبات النادى الأهلى بسبب تراجع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، عن قراره السابق بإعادة أحمد عبد القادر حمدى لاعب الفريق المُعار لسموحة.

وانتقد الكثيرون فى الأهلي، على صعيد المدربين فى قطاع الناشئين بل وأفراد فى جهاز الكرة، قرار موسيمانى بتأجيل عودة أحمد عبد القادر للأهلي.

ورغم أن المدير الفنى للأهلى كان قد طلب عودة أحمد عبد القادر حمدى بنهاية الموسم الجارى إلا أن المدير الفنى تراجع ومنح الضوء الأخضر للاعب للاستمرار فى النادى السكندري.

ويرى كثيرون أن أحمد عبد القادر قدم مستوى جيداً للغاية مع سموحة الموسم المنقضى وكان أحد نجوم الدورى المصرى واستحق العودة للأهلى للاستفادة من قدراته الفنية العالية، لكن المدير الفنى كان له رأى آخر، الأمر الذى أثار حالة من الغضب فى القلعة الحمراء.

وسجل أحمد عبد القادر 9 أهداف وصنع 4 أهداف مع سموحة، وتوقع كثيرون عودة اللاعب للأهلى لكن موسيمانى قرر بقاء اللاعب مع سموحة حيث دخل ضمن صفقة حسام حسن المُنتقل من سموحة للأهلي.

على صعيد متصل، أعلن الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل القاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق إن الأهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو إلى القاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.

كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين.