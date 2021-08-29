شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبى الزمالك فى صور نجوم السينما العالمية بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحد التطبيقات اهتمامات رواد مواقع السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، بفضل قدرته على تحويل صورهم الشخصية إلى صور تشابه نجوم هوليود، وهو ما أثار تساؤل عشاق الساحرة المستديرة عن ما سيكون عليه شكل نجوم الكرة فى حالة استخدام صورهم عبر هذا التطبيق، وفى الصور التالية نستعرض صور نجوم الزمالك بشكل تخيلى حول إذا ما أصبحوا نجوم سينمائيين فى أحد الأيام.



ابو جبل



الونش



امام عاشور



اوباما



بن شرقى



جنش



زيزو



سيف الجزيرى



شيكابالا



طارق حامد



كارتيرون



محمود علاء

توج نادى الزمالك ببطولة الدورى العام لموسم 2020/2021، في منافسة هى الأصعب في تاريخ المسابقة المحلية، بعدما حسم الأبيض صراع الصدارة مع غريمه التقليدى النادى الأهلى ليستعيد درع الدورى بعد غياب استمر لست سنوات متتالية، ليتوج الأبيض بدرع الدورى رقم 13 في تاريخه.

كما يخوض الزمالك منافسات نصف نهائى كأس مصر أمام أسوان بعد تأهله لذلك الدور، ويطمح نجوم الفارس الأبيض في حصد ثنائية الدورى والكأس لمصالحة الجماهير بعد وداع النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.