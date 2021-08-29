شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عمرو زكى يكشف أسباب فشل تجربته بالدوى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم عن عمرو زكى مهاجم الزمالك وإنبى والمنتخب الوطنى السابق، والذى خاض رحلة احتراف قصيرة فى الدورى الروسى وتحديدا فى نادى لوكوموتيف موسكو، عقب تألقه مع منتخب الشباب والمنتخب الأول وفريق انبى فى موسم 2006 .

وكشف عمرو زكى عن كواليس فشل احترافه فى الدورى الروسى مؤكدا ان المناخ البارد وعامل اللغة كانا أحد أهم الأسباب التى أدت إلى فشله فى الاحتراف بروسيا، مؤكدا أن التواصل مع زملائه فى الفريق والجهاز الفنى، وكذلك المعيشة فى روسيا صعبة بسب اللغة، وكانت أهم أسباب العودة إلى مصر وتحديدا نادى الزمالك.

وأشار عمرو زكى، فى تصريحات سابقة، إلى أن هناك بعض البنود فى العقد عجلت باتخاذه قرار الرحيل وفى مقدمتها أنه فوجئ بامتداد العقد لمدة 5 مواسم بعدما كان متفقا على 3 مواسم فقط.