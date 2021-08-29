شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: النحاس يجتمع مع إدارة المقاولون غدا.. والاتفاق مع 6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن سبب تراجع مستوى ذئاب الجبل فى بداية الدورى الماضى، وقال عبد الغنى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، تعاقدنا مع صفقات جديدة لكنها لم تدخل فى التشكيل سريعاً، وتعرضنا لإصابات كورونا و11 لاعباً غابوا عن الفريق 40 يوماً، عندما شارك الفريق فى الكونفدرالية لم أسافر معهم أنا والنحاس بسبب كورونا، وصادفنا سوء توفيق فى بداية الموسم فى النتائج.

وأضاف عبد الغنى، المقاولون متمسك بنا كجهاز فنى، وعماد النحاس تلقى عروضا من قبل من 4 أندية ولكن المقاولون العرب هو المفضل بالنسبة له، وعندما استقال من قبل كان لرفع الحرج عن النادى بسبب سوء النتائج وليس بسبب عرض آخر.

وقدم عبد الغنى الشكر لإدارة المقاولون على ثقتهم، مشيرا إلى عقد جلسة غدا بين النحاس ومحسن صلاح من أجل تحديد صفقات الموسم الجديد، واتفقنا مع 6 لاعبين مميزين سيكونوا دعما جيدا للفريق.

واختتم عبد الغنى قائلا، "محمد مجلى من أفضل اللاعبين الموسم الماضى والجارى، وكذلك عبد الله ياسين ونتمنى استمرار كل العناصر الأساسية معنا".

وأنهى المقاولون العرب الدورى العام لموسم 2020/2021، فى المركز التاسع برصيد 41 نقطة.