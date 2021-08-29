شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد يحقق المركز السادس فى منافسات رفع الأثقال البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد أحمد الرباع البارالمبى على المركز الخامس فى منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو فى وزن 97 كجم بعد تحقيقه 200 كيلو.

فيما حصلت منذ قليل أمل محمود، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، على المركز الرابع خلال منافسات وزن 73 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، وبفارق كيلو واحد عن بطلة فرنسا صاحبة الميدالية البرونزية.

أمل محمود تشارك للمرة الرابعة على التوالى فى الألعاب البارالمبية، وسبق لها حصد فضية بكين 2008 وبرونزيتى لندن 2012 وريو 2016.

وتستكمل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 منافساتها اليوم على صعيد رياضات رفع الأثقال والسباحة والطائرة وكرة الهدف، وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

ووصل رصيد مصر من الميداليات إلى 6 ميداليات، حيث حققت لاعبة رفع الأثقال المصرية فاطمة عمر، الميدالية الفضية في رفع الأثقال، في وزن 67 كجم، أمس السبت، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، بعد أن تمكنت من رفع 120 كجم وحقق اليوم هانى عبد الهادى برونزية 88 كجم .

كما حقق محمود عطية، المركز الثاني والميدالية الفضية، في منافسات رفع الأثقال لوزن تحت 72 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية، ليتمكن من إضافة ميدالية أخرى لمصر في رفع الأثقال.

وفي رفع الأثقال أيضًا تمكن شريف عثمان ورحاب رضوان، من افتتاح تتويجات مصر في الألعاب البارالمبية بفضيتين، حيث حصل شريف عثمان على فضية منافسات وزن 59 كجم، كما حصلت رحاب رضوان على فضية منافسات وزن 50 كجم، محققة رقمًا بارالمبيا جديدا قدره 120 كجم، بالتساوي مع صاحبة الذهبية بطلة الصين دان دان هو.

كما حقق اللاعب محمد صبحي الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن 80 كجم، بعد أن تمكن من رفع وزن قدره 212 كجم.