شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات إصابة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا فترة التأهيل بعدما انتهى من مرحلة "الجبس" عقب تعرضه للإصابة فى وتر أكيليس، وأدت لغيابه عن مواجهات فريقه الأخيرة فى مسابقة الدورى.

وقام صالح جمعة "بفك الجبس" ليبدأ اللاعب مرحلة التأهل تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للنادى، حيث يسعى صالح للعودة فى أسرع وقت للملاعب والعمل على استعادة بريقه من جديد.

وقال الدكتور فريد رضوان، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب قدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب البرنامج بشكل تدريجى.

وفى وقت سابق، وجه صالح جمعة الشكر لمسئولى الجهاز الطبي بالنادي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى، وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.