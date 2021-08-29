شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يدخل ضمن المرشحين للعودة لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مهند لاشين لاعب خط وسط طلائع الجيش ضمن المطلوبين في نادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويترقب اللاعب وصول عرض رسمي من النادى السماوى للطلائع للتعاقد معه لاسيما بعد تعطل صفقة انتقاله للزمالك.

مهند لاشين كان تحت أعين مسئولي بيراميدز طوال الموسم الحالي، ونال إعجاب الجميع لما يقدمه من أداء مميز مع فريقه، حيث يرى مسئولي بيراميدز أن لاشين لاعب مميز وقادر علي تعويض رحيل نبيل دونجا المتوقع للزمالك.

مهند لاشين من مواليد يناير عام 1996 ويبلغ من العمر 25 عاماً وبدأ مشوراه الكروي مع النادي الإسماعيلي من مرحلة الناشئين حتى وصل للفريق الأول ثم أنتقل للأسيوطي أثناء تواجده بدوري القسم الثاني وساهم في صعوده للدوري الممتاز واستمر معه بالمسمي الجديد "بيراميدز" قبل رحيله لنادي طلائع الجيش.

وشارك مهند لاشين في 25 مباراة مع طلائع الجيش بالموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ولم يغيب عن فريقه سوى في 5 مباريات فقط.

يعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها قبل فتح باب القيد الصيفى، وكذلك موقف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه راحة من التدريبات حتى الرابع من سبتمبر المقبل عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري بالتعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى بالجولة 34 للمسابقة.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وضرب الطلائع موعداً مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى، والتى لم يتحدد موعدها بعد، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى لاسيما أن الفريق كان قريباً من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 1-1.