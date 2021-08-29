شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو أصبح نجوم الأهلى أبطال سينما؟.. شوف شكلهم عامل إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحد التطبيقات اهتمامات رواد مواقع السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، بفضل قدرته على تحويل صورهم الشخصية إلى صور تشابه نجوم هوليوود، وهو ما أثار تساؤل عشاق الساحرة المستديرة عن ما سيكون عليه شكل نجوم الكرة فى حال استخدام صورهم عبر هذا التطبيق، وفى الصور التالية نستعرض صور نجوم الأهلى بشكل تخيلى حول إذا ما أصبحوا نجوم سينمائيين فى أحد الأيام.

ياسر ابراهيم



أكرم توفيق



أليو ديانج



ايمن اشرف



بدر بانون



حسين الشحات



حمدى فتحى



على معلول



قفشة



كهربا



محمد الشناوى



محمد شريف



موسيمانى

قدم النادى الأهلى موسماً مميزاً خلال الفترة الحالية، فعلى الرغم من خسارة الدورى العام لصالح نادى الزمالك، إلا أن لاعبى المارد الأحمر نجحوا فى حصد عدة ألقاب ثمينة منذ عودة النشاط الرياضى عقب التوقف بسبب جائحة كورونا وحتى الآن، حيث توج الأهلى ببطولتى دورى أبطال أفريقيا 2020 و2021 على التوالى، بالإضافة إلى السوبر الأفريقى وكأس مصر النسخة الأخيرة وبرونزية كأس العالم للأندية.