شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاكتفاء بالخماسى الأجنبى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الاكتفاء بالخماسى الأجنبى الموجود فى صفوف الفريق بالموسم الجديد، وهم أشرف بن شرقى وحمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى وحميد أحداد ومحمد أوناجم، دون الاستعانة بأجانب جدد.

ويأتى دراسة عدم ضم أجانب جدد بعدما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على استمرار حمزة المثلوثى، بعدما قدم عروضاً جيدة فى المباريات الأخيرة بالدورى المنقضى الذى حصده الفريق الأبيض للمرة الـ 13 فى التاريخ.

وتعطلت مفاوضات نادى الزمالك مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجى التونسى، بشكل مؤقت، بعدما كان اللاعب على مقربة من العودة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجدت رغبة من الطرفين فى إنهاء الخلافات التى نشبت بينهما وتسوية القضايا.

وكشف مصدر مطلع أن مفاوضات الزمالك مع حمدى النقاز كانت تسير بشكل جيد وفى طريقها للحسم، إلا أن الأمور تعطلت بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك رغبته فى استمرار التونسى حمزة المثلوثى وتراجع عن فكرة رحيل اللاعب فى نهاية الموسم.

ولعب النقاز 63 مباراة رفقة الزمالك في جميع المسابقات لم يسجل أي هدف خلالها واكتفى بصناعة 9 أهداف، وحصل على 3 بطولات هي "2 كأس مصر وبطولة الكونفدرالية"، وجاءت مشاركاته على النحو التالى: الدورى: 36، كأس مصر: 7، دورى أبطال أفريقيا: 3، الكونفدرالية: 16 مباراة، السوبر المصرى: 1.