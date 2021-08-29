شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد شروطه لاستكمال بطولة كأس مصر.. ممنوع النقص والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض النادى الأهلى فكرة خوض مباريات كأس مصر هذا الموسم منقوصاً من أى لاعبيه، كما يرفض فكرة اللعب كل ثلاثة أيام بشكل مضغوط، فى ظل حالة الإرهاق البدنى المسيطرة على لاعبيه، وأكد مصدر أن الأهلى، ممثلا فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، سيرفض خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة اليوم فكرة التنازل عن المطالب السابقة مهما كانت التوابع.

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اجتماع الأندية اليوم مع اتحاد الكرة ممثلا عن القلعة الحمراء، ويترقب الجهاز الفني للأهلي تحديد مواعيد مباريات كأس مصر من قِبَل اتحاد الكرة، لتحديد موقفه من قبول الجدول أو الاعتراض عليه، وكذلك وضع خطة تحضير الفريق الأحمر للمنافسة على حصد اللقب المحلي، لاسيما بعد خسارة لقب الدوري فى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة لصالح الزمالك.

ويتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراة كل 72 ساعة، كما كان يحدث في مسابقة الدوري، خاصة أن قبول الإدارة الحمراء بذلك تسبب فى إرهاق لاعبيه وتراجع مستواهم البدني نتيجة توالي المباريات دون راحة، وكان نتيجة ذلك فقدان اللقب بعدما وصل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط بنهاية المسابقة، كما يرفض تكرار سيناريو اللعب بدون اللاعبين الدوليين سواء المحليين او الاجانب مثلما حدث فى واقعة اللعب بدون عناصر المنتخب الاوليمبى التى شاركت فى اوليمبياد طوكيو وماترتب عليها من فقدان نقاط مؤثرة فى سباق التنافس على لقب الدوري.

وقرر مجلس الأهلى تفويض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية، اليوم الأحد، وعقد رئيس النادى جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور، بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.