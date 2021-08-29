"شيء غير آدمي".. مدرب سموحة يتمنى إلغاء كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة السكندري، أن إلغاء بطولة كأس مصر هو الحل الأفضل من أجل إراحة اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد.

وانتهى موسم الدوري 20/21 قبل ساعات قليلة، وحسم الزمالك البطولة لصالحه بفارق 4 نقط عن الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال ناجي: "فكرت في اعتزال التدريب.. كل يومين في معسكر وضغط عصبي ونفسي".

وتابع: "أتمنى إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم، من الناحية الإنسانية اللاعبون بحاجة للراحة.. كفاية.. هذا شيء غير آدمي".

وواصل: "على الأندية مساعدة اتحاد الكرة بالموافقة على إلغاء مسابقة كأس مصر.. هذا هو القرار الأفضل".

وأتم: "بدأنا فترة الإعداد خلال شهر أغسطس الماضي، وأنهينا البطولة في الشهر ذاته من العام الحالي.. 12 شهر من العمل والمعسكرات والتدريب".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا اليوم الأحد مع ممثلي أندية الدوري المصري من أجل مناقشة استكمال بطولة كأس مصر والسوبر والتنسيق للموسم الجديد.