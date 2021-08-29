مصدر يكشف لمصراوي تقرير المراقب في واقعة شيكابالا ومجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، يُدين محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

ودخل"شيكابالا" في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وذلك عقب نهاية مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في ختام مسابقة الدوري، الأمر الذي تسبب في عدم حضور اللاعب في المراسم الجماعية للفريق لاستلام الدرع واكتفى ببعض الصور مع اسرته فقط.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "تقرير مراقب المباراة يُدين شيكابالا وتم اثبات واقعة هجومه على رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة".

وتابع "شيكابالا أيضاً قام بتحريض اللاعبين لعدم استلام درع الدوري بجانب ما بدر منه تجاه أحمد مجاهد".

وأكمل "سيكون هناك قرار يخص إيقاف اللاعب بالتأكيد، يتم دراسة كل ما جاء في التقرير المدعوم بالفيديو والصور".

واستمر "شيكابالا أخطأ أمام الجميع وهاجم رئيس اتحاد الكرة وبالتالي سوف يتم إصدار قرار بشأن تلك الواقعة".

وصرح "هناك اجتماع بين مسؤولي أندية الدوري ومسؤولي اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، من المتوقع أن يصدر القرار بعد هذا الاجتاع".

واختتم "لقد حدث تواصل من جانب حسين لبيب مع أحمد مجاهد لكي يتم حل الأمر، لكن في النهاية القرار سيتم إعلانه من قبل اتحاد الكرة".

وكشف "الخليج 365" في وقت سابق، أسباب رفض لاعبي الزمالك استلام درع الدوري من أحمد مجاهد.