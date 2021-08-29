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كرة طائرة "جلوس".. منتخب مصر يكتسح اليابان في البارالمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اكتسح منتخب مصر للكرة الطائرة "جلوس"، نظيره الياباني بنتيجة 3-0 في ثاني مباريات دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وتقع مصر في المجموعة الأولى رفقة البوسنة والهرسك واليابان واللجنة الأولمبية الروسية.

وفاز المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة (25-11)، وفي الشوط الثاني بنتيجة (25-7)، وفي الشوط الثالث بنتيجة (25-6).

واستهل المنتخب الوطني، أولى مباريات المجموعة بالخسارة أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0.

جدير بالذكر أن المركزين الأول والثاني سيتأهلان للدور المقبل من المنافسة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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