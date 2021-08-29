"ظهور ميسي الأول".. باريس يعلن قائمته لمباراة ريمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريمس ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ستاد ريمس في تمام التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ليجا 1".

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي لأول مرة منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان أوائل الشهر الجاري.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين –مع خيار التمديد لموسم آخر- خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ولم يظهر ميسي مع باريس سان جيرمان في مباراتي الجولة الثانية والثالثة ضد ستراسبورج وبريست 29 التي فاز بهما نادي العاصمة الفرنسية بنفس النتيجة (4-2).

وجاءت القائمة كالآتي: