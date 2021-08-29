تواجد في القائمة.. ميسي قد يظهر بقميص باريس أمام ريمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير فرنسية، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سيظهر لأول مرة بقميص فريقه الجديد مساءً ضد ستاد ريمس بالدوري الفرنسي.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين –مع خيار التمديد لموسم آخر- خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ولم يظهر ميسي مع باريس سان جيرمان في مباراتي الجولة الثانية والثالثة ضد ستراسبورج وبريست 29 التي فاز بهما نادي العاصمة الفرنسية بنفس النتيجة (4-2).

وتواجد البالغ من العمر 34 عاما في قائمة فريقه لأول مرة لمباراة ريمس، كما تواجد نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" فإن ميسي سيظهر اليوم مع باريس، ووصفت الأمر بـ"الحدث العالمي".

وقالت الصحيفة الفرنسية: "بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وصوله، سيظهر (نجم باريس) لأول مرة مساء الأحد في ريمس.. سيكون حدثًا عالميًا".

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت تلك المباراة هي الوحيدة للاعب الأرجنتيني مع مبابي، خاصة مع ارتباط النجم الفرنسي من الانضمام إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري.

من جانبها، قالت "لو باريزيان"، إن ميسي يتصدر المشهد حاليًا، وأضافت الصحيفة: "بعد 21 عامًا في برشلونة حقق خلالهما جميع الألقاب الممكنة.. يبدأ أفضل لاعب في العالم مسيرته الفرنسية اليوم الأحد أمام ريمس.. إنه حدث تاريخي للبطولة الفرنسية".

وتابعت: "إنها ليلة من أجل المتعة، أمسية تنسى فيها الجميع.. في حديقة ريمس ثلاثة من أجمل فناني كرة القدم لديهم موعد مع حفل لا نعرف ما إذا كان سيكون له تكملة أم لا".