الامارات | مصر تفقد لاعبة جودو عمرها 13 سنة.. توفيت خلال التمرين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفقد لاعبة جودو عمرها 13 سنة.. توفيت خلال التمرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة المصرية وفاة لاعبة الجودو رنا وائل البالغة من العمر 13 عاماً وذلك أثناء وجودها في تدريب فريقها بالنادي، وقبل خوض تدريبها الأخير حيث وقعت أمام والدتها ولم تنجح محاولات إسعافها لتفارق الحياة في إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من النادي.



ونشر مجلس إدارة النادي نعياً للاعبة رنا وائل علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور".



وأعلن النادي حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس 2021.



وذكر موقع "اليوم السابع" المصري أن "اللاعبة كانت في التمرين جالسة، ووالدتها ضمن أولياء الأمور الموجودين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تقف لتلعب مباراة وقامت اللاعبة من وضع الجلوس لكنها وقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف لإنعاش القلب والرئتين وحضر الإسعاف لأخذها الى أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة".



وأكمل شهود العيان أن "أطباء المستشفى حاولوا إسعاف اللاعبة لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مؤكدين أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب".



وذكرت مصادر أخرى من أمن الدقهلية تابعت الحادثة أن الفتاة سقطت أثناء وجودها بتمرين رياضة الجودو بالنادي، نتيجة ابتلاعها للسانها، ولم يتمكن أحد من إنقاذها مما أدى لوفاتها على الفور".

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