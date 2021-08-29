"الوادي" فرتك أول المتأهلين للدور الثاني بفوزه على "الإسكان" خيبل بهدف نظيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

تفوق فريق "الوادي" فرتك على نظيره فريق "الإسكان" خيبل، بهدف نظيف، في مباراة افتتاح بطولة الوفاء للفقيدين الدكتور علي بادينار والكابتن عادل بابطاط، التي ينظمها فريق الدفاع الرياضي.



وجاءت أحداث الشوط الأول للمباراة باستحواذ متكافئ، ولم يحظى الفريقين على أي فرص سانحة للتسجيل، وانحصر اللعب في وسط الملعب، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبتوافد الجماهير التي ألهبت حماس اللاعبين؛ دخل الفريقان الشوط الثاني بكامل قواهم وتركيزهم، سعيًا لخطف هدف السبق، فكان فريق الإسكان المبادر بالهجوم، إلا أنه لم يستثمر سيطرته على المجريات للتسجيل.. واستغل فريق الوادي المساحات التي تركها فريق الإسكان المهاجم، واستطاع تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر مهاجمه عبدالرحمن باحميش بعد تمريرة متقنة اسكنها شباك حارس الإسكان أشرف بن رقعان عند الدقيقة 16 من الشوط الثاني.

حاول الإسكان تعديل النتيجة والعودة إلى المباراة إلا إن الصلابة الدفاعية لفريق الوادي حالت دون ذلك، إلى أن أتت صافرة الحكم معلنة نهاية المبارة وتأهل فريق الوادي للدور الثاني، منتظرًا الفائز من مباراة يوم الغد التي ستجمع فريقي العرم خيبل ووحدة 2 مارس قشن.

وحاز لاعب فريق الوادي عبد الناصر خميس على جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة حصرياً طيلة مباريات البطولة من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة.

قاد المباراة تحكيميًا، الحكم سالم العبد باسماعيل ساحة، وساعده الحكمين هاني مبارك باعمر أول، وجلال بادينار ثاني، وخالد عبدالله مولى الدويلة رابعًا، وراقب المباراة الأستاذ عمر بريدان، والأستاذ مبروك جمعان الكثيري مشرفًا على الحكام.