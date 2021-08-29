شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365: موسيماني يعد بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفيزيون الخليج 365 تغطية خاصة لملف صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد، واستضاف الزميل أحمد عصام على الهواء مباشرة من جنوب أفريقيا، دانيال موثواجي نائب رئيس القسم الرياضي فى وكالة سيتي بريس الجنوب أفريقية، والذى تحدث عن الثنائي بيرسي تاو وميكيسوني المنضمين حديثًا إلى الأهلي، خاصة أنه سبق للثنائي اللعب مع موسيماني مدرب الأهلي الحالي عندما كان مدربًا لفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وتحدث ضيف تلفزيون الخليج 365 عن العديد من الأمور الخاصة بالثنائي الجديد ووعد موسيماني لبيرسي تاو بالحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من خلال وجوده فى الأهلي، وهو ما دفع اللاعب الدولي للرحيل عن برايتون الإنجليزي والعودة إلى القارة السمراء للعمل مجددا مع بيتسو في النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي تعاقده مع 4 لاعبين حتى الآن في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى، بجانب الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، وبيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم، وأخيرًا حسام حسن مهاجم نادي سموحة.