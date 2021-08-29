شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب رحيل مصطفى فتحى لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادى الزمالك باب رحيل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق المعار إلى سموحة بشكل نهائى إلى صفوف بيراميدز، بعدما ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية انضمامه للفريق السماوى .

وقدم مصطفى فتحى عروضا قوية للغاية مع الفريق السكندرى هذا الموسم، جعلته يعود لحسابات الجهاز الفنى للأبيض للاستعانة بخدماته فى صفوف الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

ويفضل مصطفى فتحى العودة لنادى الزمالك فى الموسم المقبل، وفى حال عدم العودة أو الحاجة لخدماته فإن اللاعب يفضل الاستمرار مع فريق سموحة، خاصة أنه نجح فى استعادة مستواه مع الفريق السكندرى وتحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى.

وكان مصطفى فتحى علق على التجديد للزمالك قائلا، إذا طلب الزمالك التجديد سأوافق بالطبع لأنه بيتى، الأربع مباريات المتبقية فى الدورى صعبة على الأهلى والزمالك، خاصة أن مواجهات الزمالك مع فرق تنافس على الهبوط، حتى الآن لا تعرف من سيفوز على الآخر، ونسبة فوز الزمالك بالدورى تصل إلى 100%، وأشرف بن شرقى من أفضل اللاعبين فى الدورى.

وأضاف متحدثاً عن مفاوضات الأهلى وبيراميدز، "لم يتواصل معى أحد من بيراميدز، ولم يحدث أى تواصل بينى وبين الأهلى، إذا لم أعود للزمالك سأستمر مع سموحة، تحديد فرق الكونفدرالية بشكل مفاجئ هذا أمر لم أراه فى العالم، وبغض النظر عن أفريقيا أحمد سامى يطمح إلى انهاء الموسم فى المركز الرابع".