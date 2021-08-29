شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يضغط على سيراميكا لتسهيل مهمة انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضغط شادى حسين مهاجم سيراميكا على إدارة ناديه لتسهيل انتقاله إلى الأهلى خلال الصيف الحالي، وكشف مصدر مطلع في الجهاز الفني بسيراميكا بوجود تمسك قوى من جانب النادي باستمرار شادى حسين مع الفريق فى الموسم الجديد من أجل الحفاظ على القوام الأساسي، على الجانب الآخر يصر شادى على ارتداء قميص الأهلى فى الموسم المقبل، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة جلسة مع اللاعب لبحث الأمر لاسيما أن إدارة ناديه طلبت 35 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيله للقلعة الحمراء.

وكان شادى حسين قد أبدى ترحيبه الشديد فى وقت سابق بخطوة ارتداء القميص الأحمر، بعد اتفاق مبدئي بين اللاعب وإدارة الأهلى فى ظل رغبة القلعة الحمراء فى دعم الخط الهجومى بعد الاستقرار على رحيل والتر بواليا ومروان محسن بجانب إعارة أحمد ياسر ريان للدورى التركى.

وساهم شادى حسين في 10 أهداف خلال 28 مباراة بالدورى، سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه، وقام بتسديد 65 كرة منها 20 بين الثلاث خشبات بدقة 31% وحرمته العارضة من تسجيل 3 أهداف.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولو النادى الأهلى عن أربع صفقات من العيار الثقيل، فى إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى فى الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل القاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق إن الأهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو إلى القاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.

كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلى وفقا لرؤية الجهاز الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة.