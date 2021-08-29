شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأنجولا فى بطولة "لافروباسكت" برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب المصري لكرة السلة مع نظيره الأنجولي غدا، الاثنين، فى مواجهة حسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا "لافروباسكت" التى تقام برواندا.



موعد مباراة مصر وأنجولا موعد مباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الثالثة عصر غد الاثنين بتوقيت القاهرة، فى لقاء يتأهل الفائز منه للدور ربع النهائي.

كما يلتقى منتخب غينيا مع نظيره الرواندي في نفس الدور، بينما يتأهل المنتخب التونسي مباشرًة إلى دور ربع النهائي حيث احتل الصدارة بالفوز فى 3 مواجهات.





نتائج منتخب السلةوخسر منتخب مصر أمام غينيا فى الجولة الثالثة بنتيجة 86/76 ومن قبلها الخسارة أمام تونس، حيث لم يفز إلا فى الجولة الأولى أمام أفريقيا الوسطى.