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موعد مباراة مصر وأنجولا فى بطولة "لافروباسكت" برواندا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب المصري لكرة السلة مع نظيره الأنجولي غدا، الاثنين، فى مواجهة حسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا "لافروباسكت" التى تقام برواندا. 


موعد مباراة مصر وأنجولا 

 

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الثالثة عصر غد الاثنين بتوقيت القاهرة، فى لقاء يتأهل الفائز منه للدور ربع النهائي.

 

 

كما يلتقى منتخب غينيا مع نظيره الرواندي في نفس الدور، بينما يتأهل المنتخب التونسي مباشرًة إلى دور ربع النهائي حيث احتل الصدارة بالفوز فى 3 مواجهات.


نتائج منتخب السلةوخسر منتخب مصر أمام غينيا فى الجولة الثالثة بنتيجة 86/76 ومن قبلها الخسارة أمام تونس، حيث لم يفز إلا فى الجولة الأولى أمام أفريقيا الوسطى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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