مورينيو يعلق على عودة كريستيانو رونالدو ليونايتد لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي برأيه لأول مرة، بشأن عودة مواطنه كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وغادر رونالدو مؤخرا صفوف يوفنتوس وعاد للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد، بعد غياب دام 12 عاما كاملا.

وأعلن مان يونايتد عبر بيان رسمي مساء يوم الجمعة، استعادة خدمات رونالدو مرة أخرى، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن عودة رونالدو إلى يونايتد بمثابة "العمل المثالي".

وفسر بقوله: "هذا الأمر يبدو لي أساسيا ومنطقيا، أعتقد أن كافة الأطراف المعنية بتلك الصفقة سعيدة بها، سواء رونالدو أو يوفنتوس أو مان يونايتد، وبالتالي هي عمل مثالي للغاية".

وبخصوص رسالة يمكن أن توجه إلى رونالدو، قال مورينيو: "لا، ليست هناك حاجة للحديث عن كريستيانو".

واختتم: "في الحقيقة ليست هناك حاجة لإبداء رأي أو تعليق أو نصيحة بخصوص لاعب يفوز ويسجل ويصنع المجد على مدار عقدين كاملين".