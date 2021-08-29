كريستيانو رونالدو يثير حالة من الجدل بين وسائل الإعلام.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أثار راتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد مؤخرا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل بين وسائل الإعلام.



وغادر رونالدو مؤخرا صفوف يوفنتوس وعاد للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد، بعد غياب دام 12 عاما كاملا.

وأعلن مان يونايتد عبر بيان رسمي مساء يوم الجمعة، استعادة خدمات رونالدو مرة أخرى، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.

لكن النادي الإنجليزي أعلن أيضا أنه لم يتوصل لاتفاق نهائي مع رونالدو حتى الآن، بخصوص شروطه الشخصية في العقد الجديد.

ورغم ذلك، أسفر راتب رونالدو عن حالة من الانقسام بين الصحف الإنجليزية على مدار الساعات الماضية.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية من جانبها فجرت مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن رونالدو سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب المصدر، فإن الراتب الذي سيتقاضاه رونالدو سيتخطى ما كان يحصل عليه الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال فترة لعبه مع "الشياطين الحمر"، والمقدر بـ560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي 30 مليون سنويا.

في المقابل، قالت صحيفة "ميرور" إن راتب رونالدو لن يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني، بعد أن "ضحى بـ6 ملايين كاملة مقارنة براتبه السابق مع يوفنتوس".

وأوضح المصدر أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي يونايتد بشأن الراتب المذكور.