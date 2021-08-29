بارالمبياد طوكيو 2020.. ذهبية للأردن وميدالية سادسة لمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تستمر منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، التي تختتم فعالياتها يوم 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.



ويحقق العرب العديد من الإنجازات المذهلة خلال فعاليات بارالمبياد طوكيو، بعد الحصول على ميدالية متنوعة.

وشهد فجر يوم الأحد، حصول الأردني عبدالكريم خطاب على ميدالية ذهبية وزن 88 كيلو جراما في رفع الأثقال.

وأضاف عبدالكريم خطاب الميدالية الثالثة لبعثة الأردن، بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة، في المركز 22 بجدول الترتيب العام.

وفي نفس المنافسات، ذهبت الميدالية البرونزية إلى المصري هاني عبدالهادي، الذي رفع وزن بلغ 214 كجم.

وتعد هذه الميدالية هي السادسة للبعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020، بواقع 4 فضيات وميداليتين برونزيتين، لتحل بالمركز 41 في جدول الترتيب.