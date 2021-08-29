«مستمر».. مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت صحيفة "الوطن" مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

وكان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم، خاصة بعد تعاقد القلعة الحمراء مع ثلاثي في خط الهجوم وهم: لويس ميكيسوني، بيرسي تاو وحسام حسن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها داخل النادي الأهلي قوله إن هناك اتجاهاً داخل النادي الأهلي لاستمرار مروان محسن داخل صفوف الفريق، في ظل عدم تلقي النادي أية عروض للحصول على خدماته، بالإضافة إلى ترحيب موسيماني باستمرار اللاعب في صفوف الفريق.

وقال المصدر إن المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أكد لمسئولي الأهلي أنه لا يرغب في رحيل مروان محسن، خاصة أن اللاعب يقدم المطلوب منه في المباريات التي يشارك بها مع الفريق وفقًاً لرؤية الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة تلقي النادي عرضًا لبيعه فمن الممكن الموافقة في ظل التعاقد مع مهاجمين جدد.

وأضاف: "موسيماني أكد أن مروان محسن لاعب من الكبار ويحتاج لخبراته في التعامل مع اللاعبين، كما أن اللاعب لا يعترض على عدم المشاركة وينفذ واجباته في الملعب".

يشار إلى أن مروان محسن يرتبط بعقد مع النادي الأهلي يستمر لموسمين مقبلين حتى 2023، وقام اللاعب بتمديد عقده في الموسم الماضي لمدة 3 سنوات بعدما قامت الإدارة بتقدير اللاعب من الناحية المادية ومنحه 7 ملايين جنيه في الموسم ضمن رواتب الفئة الثانية.

ومؤخراً، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، وهم كريم فؤاد، قادمًا من النجوم، بيرسي تاو، قادمًا من برايتون الإنجليزي، لويس ميكيسوني، قادمًا من سيمبا التنزاني، وحسام حسن، قادمًا من سموحة.