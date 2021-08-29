الجزائري ديلور من مونبلييه الى نيس

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نيس (فرنسا) : أعلن نيس الفرنسي لكرة القدم مساء السبت تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور لمدة أربعة أعوام قادماً من المنافس المحلي مونبلييه، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل بشأن قيمة الصفقة.

وبعدما أمضى ثلاثة أعوام بألوان مونبلييه، سينتقل ابن الـ29 عاماً الى نيس حيث سيلعب تحت اشراف المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي قاد ليل الموسم الماضي الى لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2011.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قيمة صفقة انتقال الدولي الجزائري الى نيس تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو.

وخاض ديلور الذي أثار اهتمام مرسيليا أيضاً، 106 مباريات بقميص مونبلييه، سجل خلالها 47 هدفاً مع 21 تمريرة حاسمة، بينها 15 هدفاً و10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه متوقعاً بعدما غاب عن التمارين الأخيرة للفريق الذي يحل الأحد ضيفاً على ليل حامل اللقب.

وسيجتمع ديلور الذي سجل حتى الآن 63 هدفاً في 201 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، بمواطنيه المدافع يوسف عطال، لاعب الوسط هشام بودادوي والحارس الشاب تيدي بولهندي.