شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. حصاد لاعبى الزمالك فى الدورى بعد التتويج باللقب الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو الزمالك فى حصد لقب الدورى الممتاز، فى الموسم المنقضى، للمرة الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه لاعبى الزمالك فى حصاد موسم الدورى الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة..

- مشاركات حراس المرمى

شارك محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، فى 18 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، استقبل خلالها 9 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

شارك محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، فى 9 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، استقبل خلالها 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات.

شارك محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، فى 7 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، استقبل خلالها 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى مباراة واحد.

- مشاركات لاعبو خط الدفاع

شارك محمود علاء، مدافع الزمالك، فى 19 مباراة سجل خلالهم هدفًا وحصل على 5 إنذارات.

شارك محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى 30 مباراة حصل خلالها على 3 إنذارات.

شارك محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، فى 24 مباراة سجل خلالها هدفًا وحصل على 3 إنذارات وطرد فى مباراة.

شارك محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، فى 4 مباريات فقط.

شارك محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، فى 12 مباراة سجل خلالهم هدفًا وحصل على 3 إنذارات.

شارك أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، فى 26 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع مثله وحصل على 3 إنذارات.

شارك عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، فى 12 مباراة صنع خلالهم هدفًا وحصل على إنذارين.

شارك التونسى حمدى المثلوثى، الظهير الأيمن للزمالك، فى 19 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف وحصل على إنذارين.

شارك حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، فى 21 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف وحصل على إنذار.

شارك أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، فى 3 مباريات حصل خلالهم على إنذارين.

- مشاركات لاعبو خط الوسط

شارك طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، فى 32 مباراة سجل خلالهم هدفًا وحصل على إنذارين وطرد فى مباراة طرد مباشر.

شارك التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك الذى رحل إلى نادى الدحيل القطرى، فى 19 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف وحصل على 3 إنذارات وطرد فى مباراة.

شارك إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى 21 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى وحصل على 4 إنذارات.

شارك محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، فى 9 مباريات حصل خلالهم على إنذار.

شارك إسلام جابر، لاعب وسط الزمالك، فى 22 مباراة صنع خلالهم هدفًا.

شارك محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، فى 5 مباريات.

شارك يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، فى 28 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على 3 إنذارات.

شارك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك فى 30 مباراة أحرز خلالهم 15 هدفًا وهو هداف الأبيض فى الدورى الممتاز، وصنع 7 أهداف وحصل على 5 إنذارات.

شارك أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك، فى 33 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى وحصل على إنذار.

شارك محمود شيكابالا، قائد الزمالك، فى 27 مباراة أحرز خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف وحصل على إنذارين.

شارك أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، فى مباراتين سجل خلالهما هدفًا.

شارك سيف فاروق جعفر، صانع ألعاب الزمالك، فى مباراتين.

شارك المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، قبل رحيله إلى الوداد المغربى، فى مباراتين وحصل على إنذار.

- مشاركات لاعبو خط الهجوم

شارك مصطفى محمد، مهاجم الزمالك قبل انتقاله للاحتراف فى جالاتا سراى التركى، فى 4 مباريات وأحرز خلالهم هدفين.

شارك حميد أحداد، مهاجم الزمالك، فى 14 مباراة أحرز خلالهم على 3 أهداف وصنع هدفين.

شارك التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك، فى 19 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم وحصل على إنذارين.

شارك مروان حمدى، مهاجم الزمالك، فى 18 مباراة أحرز خلالهم هدفًا.

شارك أسامة فيصل، مهاجم الزمالك، فى 11 مباراة أحرز خلالهم هدفًا وحصل على إنذار.

شارك عمر السعيد، قبل انتقاله إلى صفوف الجونة، فى 3 مباريات.