شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم عمارة: إيهاب جلال لن يستمر فى الإسماعيلى والفريق يعاني بسبب عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، هجوما على إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي، بسبب معاناة الفريق فى بطولة الدورى، وقال عمارة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "الإسماعيلى فى الموسم المقبل سيدور فى نفس الدائرة وسيعانى من النتائج السلبية خاصة إذا استمر إبراهيم عثمان فى رئاسة الدراويش".

وأضاف عمارة، "إيهاب جلال لن يستمر فى الإسماعيلى والأموال لا تفرق معه على الإطلاق، وعلى أبو جريشة يعمل فى النادى رغما عنه ولن يستمر أيضا طالما رئيس النادى مستمر".

من ناحية أخرى، منح الجهاز الفنى للفريق الأول للاسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، راحة للاعبى الفريق لمدة اسبوع قبل ان ينتظم لاعبى الفريق فى التدريبات استعدادا للموسم الجديد .

وحرص الجهاز على اراحة اللاعبين واخذ قسط من الراحة للتغلب على الارهاق وضغط المباريات.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق فترة إعداده للموسم الجديد اعتبارًا من يوم السبت المقبل، على أن تشهد الساعات القادمة اعلان مصير إيهاب جلال و جهازه المعاون.