شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: صفقات الأهلى قوية.. وحسام حسن سيشكل ثنائى خطير مع محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم النادى الأهلى السابق، أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تقوم بدور على أعلى مستوى فى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقال همام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "صفقات الأهلى هذا الموسم قوية للغاية وميكسيونى وبيرسى تاو إضافة مميزة للفريق، والأمر الجيد أن موسيمانى قام بتدريب هذا الثنائى من قبل مع فريق صن داونز".

وأضاف همام، "حسام حسن إضافة مميزة لهجوم الأهلى مع محمد شريف والثنائى أصحاب إمكانيات مختلفة وسيشكلان خطورة قوية فى الموسم المقبل على الأندية المنافسة".

وأكد ماهر همام أن الفريق الأحمر كان يصب تركيزه هذا الموسم على بطولة دورى أبطال أفريقيا قائلا: "تواجد محمود الخطيب مع فريق الكرة هذا الموسم خلال مباريات افريقيا كان حافز للاعبين من أجل التتويج باللقب العاشر وهو ما حدث، ثم تعرض الفريق لضغط المباريات بشكل كبير بعد عودته".

وأضاف: "لاعبو الأهلى لم يفرحوا ببطولة أفريقيا بسبب ضغط مباريات بطولة الدورى، وأيضا تعرض بعض اللاعبين للإصابات إلى جانب الإجهاد الامر الذى أثر بشكل كبير فى ضياع النقاط".

وأكد ماهر همام، أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك، هو الأقرب ليكون بديل محمد صلاح مع المنتخب الوطنى خلال مباراتى أنجولا والجابون قائلا: "طريقة زيزو الأنسب ليكون بديل لمحمد صلاح وذلك بعدما قدم مستوى مميز للغاية هذا الموسم مع الزمالك إلى جانب اعتماد حسام البدرى عليه مع المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "انضمام مصطفى فتحى للمنتخب الوطنى اضافة قوية بعد المستوى الرائع الذى قدمه هذا الموسم مع سموحة".