شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فاطمة عمر امرأة فوق العادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر مواصلة إنجازاتها العالمية، بعد إضافة الميدالية السادسة لها عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب البارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم.

تمتلك الرباعة فاطمة عمر إرادة حديدية فى التغلب عل الصعاب من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم بلدها عاليا فى المحافل الدولية.

وتُعد فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، هى المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية على التوالي، في إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

ميداليات اللاعبة مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين على التوالى، وتوجت فاطمة عمر بالميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وواحدة فضية في البرازيل بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وفضية طوكيو الأخيرة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للبطلة فاطمة عمر فى الصور التالية :



